Bari e la guerra delle orecchiette

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nicola De Angelis Le donne diproduttrici di pasta sono realmente preoccupate che il contrabbando dipossa mettere a repentaglio la tradizionalità della tipica pasta originaria della città "Call it a Crime of Pasta", non è il titolo dell'ultimo film parodistico sulla mafia ma la testata dell'articolo scelta da Jason Horowitz del New York Times che ha deciso di far conoscere al mondo i problemi legati al commerciofamosedi. Le nonne si alzavano molto presto la mattina per preparare il negozio, direttamente dalla cucina del pianterreno iniziavano a spazzare la strada davanti. Mettevano le panche che sorreggevano tutte lefresche e preparate a mano lungo la storica via dell'Arco Basso. Il sole oltre ad asciugare pantaloni, biancheria e tovaglie drenava anche la pasta pronta per essere venduta: "Qui la pasta è sempre fresca", ...

