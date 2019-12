Auto infilzata dal guardrail. Claudio muore a 31 anni, si era sposato due mesi fa (Di giovedì 12 dicembre 2019) Claudio Paci, giovane musicista messinese ha perso la vita questa notte, intorno alle 2.30 nell’Autostrada Messina – Palermo al chilometro 27 della A20 in direzione Palermo, all’altezza del Comune di Spadafora, mentre tornava a casa dopo le prove con il suo gruppo. La vittima è Claudio Paci, si era sposato lo scorso settembre e avrebbe compiuto trentuno anni tra qualche giorno, precisamente il 15 dicembre. Il giovane viaggiava a bordo della sua Dacia Logan quando, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e si è schiantato contro il guard-rail. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A Milazzo, dove Claudio era molto conosciuto, la notizia della sua morte è rimbalzata velocemente alle prime luci del giorno e ha lasciato tutti senza parole.



Una vita giovane, piena di talento e amore, scomparsa troppo presto. Claudio, avrebbe ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Auto infilzata