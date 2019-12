Trovati a fumare spinelli cercano di disfarsi dosi di hashish: denunciati 6 giovani (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Sei giovani di eta’ compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti nella zona di Porta Metronia e dintorni, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La comitiva, nel pomeriggio di ieri, si era data appuntamento in piazza Epiro per chiacchierare del piu’ e del meno e per fumare qualche spinello “in tranquillita’”. Peccato per loro che, proprio in quel momento, una pattuglia di Carabinieri abbia notato quel capannello di giovani, decidendo di controllarli: alla vista delle divise, i ragazzi hanno tentato di disfarsi del ‘fumo’ in loro possesso gettandolo a terra, ma i loro gesti sono stati notati dai militari che li hanno ‘pizzicati’ in possesso di complessivi 17 grammi di hashish e di 410 euro in ...

