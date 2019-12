Test Regionarie per i 5 Stelle. Con l’incognita malpancisti. Oggi il voto per i candidati in Emilia e in Calabria. Dubbi soprattutto sulla candidatura di Aiello al Sud (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alea iacta non est. Il dato non è ancora tratto. Ma Oggi sicuramente le idee del Movimento cinque Stelle saranno più chiare. Sia per quanto riguarda l’Emilia Romagna sia per quanto riguarda la Calabria. Con l’avvicinarsi per entrambe le regioni delle urne, infatti, soltanto Oggi conosceremo i nomi dei candidati votati sulla piattaforma Rousseau. Ma resta, perlomeno in Emilia, un grosso punto interrogativo sul candidato presidente. Se infatti per la Calabria sarà messa ai voti degli attivisti anche la “mozione” di Paolo Parentela, individuato come referente per la campagna elettorale dei portavoce calabresi, di “candidare come Presidente della Regione Calabria Francesco Aiello (nella foto), nell’ambito di una coalizione composta dal MoVimento 5 Stelle e liste civiche”, come si legge chiaramente sul blog delle Stelle, in Emilia Romagna si brancola ancora nel buio: sarà solo dopo la ...

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Test Regionarie