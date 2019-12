Sorteggio Europa League | data | orario | tv | streaming | possibili avversarie Inter

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Cominciano a prendere forma, anche con le prime retrocessioni dalla Champions, i sorteggi dei sedicesimi di finale dell’di calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera. In casa Italia è proprio l’che, avendo chiuso al terzo posto nel girone, è stata spedita nella seconda competizione continentale per squadre di club. I sorteggi dei sedicesimi disaranno visibili in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset ed in abbonamento su Sky Sport, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go, infine OA Sport, come al solito, vi assicurerà la diretta live testuale della cerimonia. PROGRAMMASEDICESIMILunedì 16 dicembre ore 13.00 a Nyon (Svizzera) Diretta tv su Sky Sport e Mediaset Direttasu Sky Go e Mediaset Play Diretta live ...

