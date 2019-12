Riccardo Guarnieri fa già arrabbiare Ida | Trovata una cosa importante

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)fa giàIda nel suo profilo social, infatti il cavaliere mostraha trovato disarà? Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, Ida Platano esembrano aver finalmente trovato un equilibrio nella loro relazione. Ieri in studio la situazione per la coppia era in bilico, … L'articolofa giàIdaunaproviene da www.meteoweek.com.

KontroKulturaa : Uomini e Donne: le parole di Ida Platano dopo il riavvicinamento con Riccardo Guarnieri - - IsaeChia : '#UominieDonne', la romantica dedica di #IdaPlatano a #RiccardoGuarnieri dopo l'ultima puntata del '#TronoOver (… - infoitcultura : UOMINI E DONNE/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dediche d'amore social (trono over) -