Programmi tv | Giovedì 12 dicembre 2019 | Stasera in tv

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Tv di12. Una ricca varietà di film e serie Tv,di attualità per i telespettatori. Il palinsesto e iprincipali della serata. Vediamo cosa c’è in Tv: Su Rai Uno in prima serata andrà in onda Io ricordo, Piazza Fontana. Su Raidue sarà trasmesso Pretty Princess, mentre su Raitre … L'articolotv12in tv proviene da www.meteoweek.com.

SimonaMascolo1 : RT @CarmenV_90: Dopo lo spostamento di #oltrelasoglia a Martedí 17 in seconda serata, vorrei farvi notare pa diversitá di trattamento dei p… - Sara15945307 : RT @CarmenV_90: Dopo lo spostamento di #oltrelasoglia a Martedí 17 in seconda serata, vorrei farvi notare pa diversitá di trattamento dei p… - CarmenV_90 : Dopo lo spostamento di #oltrelasoglia a Martedí 17 in seconda serata, vorrei farvi notare pa diversitá di trattamen… -