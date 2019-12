Mes | Conte alla prova del voto alle Camere La mina M5s pronta a esplodere | il segnale

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo giornate di tensioni al limite dello strappo all’interno del governo sul Mes è arrivato il giorno della verità. Oggi il premier, in mattinataCamera e in pomeriggio al Senato, riferirà sulnuto del prossimo consiglio europeo sul cui tavolo, tra le altre cose, ci sarà il tema del fondo Salva Stati. Dall’Aula dovrà arrivare il mandatomaggioranza giallorossa per trattare in sede europea: quello che bisognerà capire è se il testo chepresenterà in Parlamento è riuscito ad acntare le varie sensibilità all’interno dell’esecutivo. Il clima però sembra più sereno rispetto ai giorni scorsi e ieri sera fonti del M5S facevano trapelare che, seppur fossero necessarie ancora alcune limature, il governo dovrebbe superare lo scoglio del passaggio senza scossoni. Significative le parole del ministro pentastellato Nunzia Catalfo che ...

