Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sempre più spesso abbiamo la necessità di effettuare dei. In alcuni casi si tratta di una procedura indispensabile, come ad esempio per la prenotazione e l’acquisto di biglietti aerei. Per molti altri tipi di spese, invece, il pagamentoviene volutamente scelto in alternativa al denaro con, al quale è solitamente preferito in quanto offre dei vantaggi sia pratici che economici: si risparmia tempo e si spende di meno. Le possibilità sono molte, vediamo ora alcune tra le varie opzioni per ipiù utilizzate.Carte di credito e prepagateSenza dubbio il sistema per ipiù diffuso, le carte di credito sono accettate quasi ovunque e sono un’ottima alternativa al denaro con. Le transazioni sono rapide, i costi sono contenuti e soprattutto la sicurezza è sempre più alta. Le carte prepagate offrono una versatilità simile (si ...

ilfogliettone : La grande diffusione dei pagamenti online: tante alternative, la stessa comodità - - salfasanop : @LcerquaLuisa Sì perché sembra banale solo dopo che qualcuno l'ha fatta. In un contesto artistico, con intento art… - IntermediaIB : Calamità naturali: solo il 3% delle case in Italia è coperto da una polizza Grande diffusione nel Nord Italia e in… -