Il M5s trova la quadra sul capogruppo alla Camera | Crippa è il nuovo presidente dei

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo una giornata nera per il M5s che ha visto tre senatori grillini votare contro la maggioranza e la base spaccarsi su Rousseau, il Movimento è riuscito però are un accordo sul nome del. Davideè ildei deputati del M5S. Questa sera, 11 dicembre, è dunque stato raggiunto, sulla lista unica che si è presentata, il quorum previsto dal regolamento della maggioranza assoluta, pari al 50% più uno.ha ottenuto 150 voti, 41 in più di quelli necessari. Sono stati 208 i votanti. Le schede bianche sono state 32, le nulle 26. Sono questi i numeri con cui è stato eletto ildirettivo M5sCon lui eletti anche Riccardo Ricciardi come vicee Francesco Silvestriguida della tesoreria. La votazione è terminata mezz’ora dopo la fine dei lavori d’Aula. Termina così un lunghissimo stallo ...

