Fondo salva-Stati | Di Maio | “Senza chiarezza non approviamo niente Salvini e Meloni? Mes

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Luigi Disaluta l’accordo di maggioranza sul Meccanismo europeo di stabilità secondo “una logica di pacchetto” ma ribadisce che per quanto riguarda l’approvazione della riforma “finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva”. Abbiamo ottenuto, ha detto, che prima dei prossimi passaggi sul Mes a gennaio o febbraio “si torni in Parlamento e che questo venga pienamente coinvolto. E anche questo è dentro la risoluzione” di maggioranza. “L’Italia deve essere sicura al 200% e come ministro degli Esteri mi accerterò di questo prima di qualsiasi firma”. “Se temo gli attacchi di? La cosa surreale è che sonoloro ad averci ‘regalato’ il Mes. Erano al governo, nel 2010-2011, quando sono iniziate le trattative”. L'articolo, Di: ...

borghi_claudio : 'Pure il sito del Mes ha smentito le balle di Gualtieri'. Claudio Borghi, scacco matto: ecco il documento 'scompars… - ricpuglisi : C'è @massimobitonci che sta dicendo cose folli sul Fondo Salva Stati MES. Ho i libri di economia -e di logica- che… - _arianna : Ha lanciato una raccolta firme. Ha accusato Conte di alto tradimento. Ha terrorizzato i cittadini sul fondo salva-S… -