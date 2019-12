Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) IlFedercalcio, Giuseppe, si èpoco fa. Lo ha comunicato al presidenteGabriele Gravina. La Federazione ha dato la notizia attraverso una nota in cui parla di motivazioni personali alla basedecisione di. Iltore era in carica dal 31 agosto 2016, quando era subentrato a Stefano Palazzi. Lalo ringrazia “per il lavoro proficuo svolto con reciproca soddisfazione in questi anni”. Gravina, nella nota, augura atutte le fortune per il futuro. L'articolo, si èililNapolista.

capuanogio : Il capo della Procura #FIGC #Pecoraro si è dimesso. Dimissioni accettate dal presidente #Gravina Non passerà alla storia, presumo - CalcioWeb : #Figc, il procuratore federale #Pecoraro si è dimesso [DETTAGLI] - napolista : Figc, si è dimesso il capo della Procura Pecoraro La notizia è data dalla Federcalcio con una nota che parla di mot… -