È nato! Secondo figlio per la splendida attrice Tanta gioia | l’alcol è ormai un ricordo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’Anne Hathaway de “Il diavolo veste Prada” aveva deciso di prendere una pausa dai riflettori. Infatti è stata immortalata in alcuni scatti mentre passeggia con il marito e il primoJonathan nato nel 2013. La notizia della gravidanza era stata data a luglio su Instagram. Lei stessa ha ammesso che i figli sono una salvezza. Infatti, in merito alla prima gravidanza, ha dichiarato: “Mi ha aiutato a smettere di bere”. Il quotidiano britannico Daily Mail ottiene l’esclusiva sulla notizia che rende tutti felici a casa Shulman. Lo scatto è di poche ore fa e riprende la famiglia mentre passeggia indisturbata in un parco del Connecticut, con in mano una portantina per bebè. Jonathan, il primonato tre anni fa, è accanto alla mamma che ha salvato dal vizio gravoso del. L’trentasettenne aveva fatto sapere ai suoi fan di essere incinta, pubblicando ...

Mariael39218717 : @AlbertoBagnai Secondo me, quella del signor Zucco, potrebbe essere letta come una critica alle logiche astruse del… - IReazionario : @GuiducciLuigi Pure io -secondo certuni- sarei nato vecchio. Non mi vorrà mica cancellare? ?? - quinonsischerza : @OcchiDiGatta72 @ConteFere Secondo me, questo è nato dal culo di un somaro ???????? -