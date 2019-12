“Cosa successe qui giorni” Ilary Blasi finalmente fa chiarezza sull’assenza alla puntata

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ce lo ricordiamo tutti: la grande assente durante lacommemorativa delle Iene per Nadia Toffa. A poco erano servite le giustificazioni sui social pubblicate qualche giorno dopo:era finita sotto accusa da parte del pubblico per quel gesto mancato, che non era per nulla piaciuto ai telespettatori. In un’intervista esclusiva al settimanale F, l’ex conduttrice delle Iene si giustifica: “Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita”. Era il 1 ottobre e in studio entravano, una dietro l’altra centouno Iene: amici e colleghi che hanno avuto modo di lavorare, anche se per poco, a fianco di Nadia. Tra di loro Simona Ventura, Fabio Rovazzi, Luciana Littizzetto, ma anche Fabio Volo, Pif e tanti altri. Difficile non notare che mancasse proprio la showgirl, per diversi anni in conduzione al programma e che, ...

