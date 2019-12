Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La notizia dell’esonero diAncelotti campeggia ovviamente sulla prima pagina del Corriere dello Sport che titola “”. Non ci sono appelli e a nulla serve la prestazione contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions, De Laurentiis ha già deciso, il futuro di Ancelotti non è al Napoli L’avventura diAncelotti a Napoli termina con il 4-0 al Genk e la tripletta di Milik. La cena con De Laurentiis sancisce l’addio del tecnico: nella notte la nota che annuncia l’esonero L'articolol’erailNapolista.

napolista : Corsport: #Carlo passa e chiude, oggi inizia l’era #Gattuso Non c’è appello. L’avventura di Carlo #Ancelotti a… - Aristidechia : E se fosse che ad essere esonerato non sia Carlo, ma Davide?? E Gattuso come secondo di Carlo #Ancelotti .... Pura… - Erbibbitaro1 : @AliprandiJacopo @CorSport Ma sempre attaccato a Totti sto fallito de Carlo cancellieri....insopportabile!! -