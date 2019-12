Coldiretti e Aprol | sì al distretto dell’olio evo campano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiPresentata ieri daCampania la proposta per la nascita di unExtravergine. L’occasione è stata la riunione presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura del comitato promotore per l’IGP. Cogliendo il processo positivo in corso, la federazione regionale dellae la principale organizzazione di produttori olivicoli hanno avanzato due ipotesi operative per mettere a sistema il progetto di rilancio del comparto. Il consigliere all’Agricoltura Nicola Caputo ha accolto favorevolmente entrambe, anticipando l’impegno per un’iniziativa in breve tempo. La prima è di dare vita ad un Tavolo Olivicolo Regionale, uno spazio di confronto permanente con Regione e associazioni di categoria per affrontare in maniera strutturale le politiche di investimento, di prevenzione fitosanitaria, di crescita ...

