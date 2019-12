Carratelli | “Napoli | con Gattuso c’è un patto | fuori Mertens | Insigne e Callejon”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019). dopo Sarri, Ancelotti doveva ricostruire con gli stessi uomini ma con schemi diversi.? Pare ci sia un, che torni al 4-3-3 escludendoe CallejonNAPOLI– Mimmoa Radio Sportiva, parla della situazione attuale del Napoli e di un ipoteticotrae la dirigenza azzurra di proseguire il cammino senzae Callejon. Queste le parole del giornalista: SU ANCELOTTI: Ancelotti? Decisione scontata e già presa dopo la sconfitta con il Bologna. Si è ripetuta la storia del Bayern nel 2017, con la stessa conclusione. Da questa vicenda tutti ne escono male. De Laurentiis per la squadra da ricostruire l’anno prossimo e Ancelotti perché è un gestore di campioni, non un costruttore di squadre. Dopo Sarri, Ancelotti doveva ricostruire con gli stessi uomini ma con schemi ...

