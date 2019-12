Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Calci, pugni e scudisciate di un gruppo didecisamente sopra le righe, durante la tradizionale sfilata dei diavoli in costume a Vipiteno, hanno riportato in auge un’immagine arcana e obsoleta della provincia di, giusto a poche settimane dalla dubbia delibera, poi rientrata, per cancellare il nome ‘Alto Adige’ da una legge. Curioso che il caso deiviolenti sia esploso la sera di una domenica d’inizio dicembre del 2019, proprio mentre in quest’isoladel nostro profondo nord si festeggiavano due primati socio-economici di prim’ordine: il quasi perfetto raggiungimento dell’obiettivo 80% di occupati tra i 20 e i 64 anni, con un indice di disoccupazione ridotto al 2,9% (contro il 4,8 del vicino e gemello Trentino, per esempio); il varo di un bilancio pubblico record da 6 miliardi di euro, in una provincia autonoma di ...

Noovyis : (Bolzano, luci e ombre di un’isola felice. Il diavolo veste Krampus (malgrado l’oro luccicante)) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Bolzano, luci e ombre di un’isola felice. Il diavolo veste Krampus (malgrado l’oro… - Travelfar_it : Luci di Natale e sole sulle cime...un pomeriggio di #dicembre a #bolzano è fatto cosi..... @visitsouthtyrol… -