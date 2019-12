Al via le riprese della serie Tutta Colpa di Freud | dall’omonimo film di Paolo Genovese

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Se ne parla ormai da un paio d'anni, ma solo ora è stato battuto il primo ciakdi, ispirata all'omonimodi. Laè prodotta da Lotus ed è tratta da un soggetto di, che ha diretto ilcampione d'incassi nel 2014, a sua volta basato sul romanzo omonimo scritto dal regista per Mondadori. La, che dovrebbe essere trasmessa da Canale5 il prossimo anno, è concepita come uno spinoff del, dunque ne riprende in gran parte trama, ambientazione e personaggi espandendo il racconto oltre la durata limitata del formato cinematografico. Alla regia c'è di nuovo Rolando Ravello, attore e regista che ha già diretto un'altratratta da undi, Immaturi, trasmessa da Canale5 nel 2018., attualmente impegnato a dirigere ilSupereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, ha a ...

OptiMagazine : Al via le riprese della serie #TuttaColpaDiFreud, dall'omonimo film di #PaoloGenovese - mina_parco : RT @GassmanGassmann: I Bastardi di Pizzofalcone 3: primo ciak per la terza stagione ?????? - Cenorava : RT @zampolex: @Gio15474822 @1205fiorella @corradoformigli @HuffPostItalia Le foto sono quelle di Google street Difficile se non impossibile… -