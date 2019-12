Terni | 18 cambi di casacca in 16 mesi | la maggioranza leghista in Comune regge grazie a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Unatraballante che sisui voti di due ex consiglieri comunali eletti con il Movimento 5 Stelle e lo spettro, sempre più realistico, di un dissesto bis che potrebbe mettere in crisi la giuntadi Leonardo Latini. Non solo: c’è anche un rimpasto alle porte. Nella fu rossa, la Lega governa da un anno e mezzo ma l’ultima settimana ha messo a dura prova la stabilità della giunta: il Consiglio comunale è nel caos e la Corte dei Conti dell’Umbria ha certificato un disavanzo da 12 milioni che rischia di portare al secondo dissesto in un anno e mezzo. Nei giorni scorsi si sono verificati solo gli ultimi duedi, entrambi all’interno della: prima quello della consigliera M5s e vicepresidente del consiglio comunale, Patrizia Braghiroli, passata in(iscritta al misto), e poi quello di Annamaria Leonelli da Fratelli d’Italia ...

