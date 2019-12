Roxette | è morta la cantante Marie Fredriksson

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) È arrivata come un fulmine in un cielo relativamente sereno, la notizia della morte di, la voce storica del duo svedese dei. La Friedriksson, in realtà, combatteva contro un tumore al cervello da 17 anni, ma dopo i primi tre anni dalla diagnosi, avvenuta nel 2002, sembrava aver avuto la meglio sulla malattia che, evidentemente, non le ha invece lasciato scampo. La sua scomparsa è stata annunciata attraverso i profili ufficiali della band, che sui vari social ha pubblicato un'epigrafe su sfondo nero, con il nome della popstar associato al suo anno di nascita e quello di morte. La notizia è stata poi confermata anche dal quotidiano svedese Express che riportato una nota della famiglia: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso.la mattina del 9 dicembre a seguito della ...

rtl1025 : È morta a 61 anni #MarieFredriksson, cantante dei #Roxette ?????? - Radio1Rai : ?? È morta a 61 anni Marie Fredriksson, la voce del duo svedese dei #Roxette. Lo ha reso noto su Facebook l'account… - MediasetTgcom24 : Morta a 61 anni Marie Fredriksson, è stata la cantante dei Roxette #roxette -