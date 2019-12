Medico di Partinico indagato per violenza sessuale nei confronti di donna paraplegica (Di martedì 10 dicembre 2019) È il Medico di Partinico Pietro Barranca, 63 anni, indagato per il reato di violenza sessuale nei confronti di una donna avvenuti a Villa delle Ginestre e posto ai domiciliari dalla polizia. La misura cautelare è stata emessa dal Gip di Palermo Roberto Riggio, su richiesta del pm Sergio Mistritta dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile. L’episodio su cui indagano gli investigatori risalirebbe al mese di febbraio e sarebbe avvenuto durante una visita eseguita a Villa delle Ginestre, struttura ospedaliera in via Castellana a Palermo dove il Medico prestava servizio. La donna, in sedia a rotelle, secondo i pm, si sarebbe dovuta sottoporre a terapie specialistiche da parte del cardiologo. La denuncia è stata raccolta all’interno della stesso ospedale palermitano da personale specializzato, informato dalla vittima. La squadra mobile ha ascoltato le persone informate sui fatti ...

