Marie Fredriksson è morta | addio alla cantante dei Roxette malata da 17 anni

(Di martedì 10 dicembre 2019)e pittrice svedese, la metà femminile del duo pop, uno die più amati degli’80 e ’90. L’artista èieri, lunedì 9 dicembre 2019, all’età di 61dopo aver combattuto una lunga e dolorosa battaglia. A rendere nota la tragica notizia l’agente di lei: «È con grande dispiacere che dobbiamo informarvi della scomparsa di una delle più grandi e amate artiste».deida 17Marie Fredriksson si era amnel 2002 e le era stato diagnosticato un tumore cerebrale. Il suo album da solista The Change faceva i conti proprio con tutto questo, era dedicato alle cure in ospedale, a cui aveva dovuto sottoporsi. Il suo compagno di band, Per Gessle, con cui ha costituito inel ’86, ha commentato così la morte della collega e amica: «Il ...

