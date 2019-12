Koulibaly | “Sono e sarò sempre con Ancelotti Il mister fa di tutto per aiutarci”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo la vittoria contro il Genk ai microfoni di Sky Kalidou. “E’ stata una vittoria difficile. Abbiamo perso molta fiducia, sopratcome squadra. Era importante fare una bella partita e passare il girone. Abbiamo fatto nella maniera migliore, abbiamo fatto contenti anche i tifosi e mi ha fatto piacere” Che responsabilità ha il gruppo in questa storia?resterà? “Questo non lo decidiamo noi. Abbiamo perso molta fiducia non vincendo le partite, i tifosi non erano contenti, capisco la loro rabbia ma possiamo fare il cento per cento, provare a vincere le partite. Poi siamo consapevoli che si risolve solo essendo tutti uniti. Ilfa diper aiutarci, iocon lui. Io gioco per il Napoli con il cuore, come tutta la squadra, dosul campo. Proveremo a dare ai tifosi la gioia che aspettano. Devono solo aspettare un attimo ...

