Flop luci | Fragnito attacca | “Nulla di nuovo | Benevento Longobarda felice di emigrare”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Ildellein 3D e un corso Garibaldi rimasto ‘al buio’ in occasione delle festività Natalizie hanno alimentato il dibattito sul Natale beneventano. Tra i tanti messaggi di critica spicca quello di Alessio, presidente di, che ha riassunto in poche righe le vicissitudini relative agli ultimi anni della sua Associazione, costretta ad emigrare dal centro storico per svolgere altrove le sue rievocazioni. La riflessione parte da lontano: “Qualche anno fa la Camera di Commercio dirispose ad una mia richiesta di finanziamento che la manifestazione storica di“non è degna di essere finanziata” – esordisce-; L’anno dopo il Conservatorio si appellò al Comune per chiedergli di impedire la nostra manifestazione a Piazza ...

