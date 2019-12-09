Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18:45 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA PISANA E AURELIA, CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA ...
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Taxistalobbyst : @s_margiotta ci dica lei che sta @mitgov come pensa risolvere problema della fila clienti #Taxi #Roma termini..? Vi… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO SULLA A1 MILANO NAPOLI: PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 9 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI DISAGI, CODE TRA LE USCITE APPIA E PRENESTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN Roma SUD CODE DA TORRENOVA FINO ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRO INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA PARCO DE’ ...
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