Ufficiale – Napoli vs Genk | i convocati di Ancelotti

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Misterha sciolto i dubbi. Rientrano Allan e Milik, out Maksimovic. Ecco la lista deiper la partita di domani contro ilMisterpotrà contare su Allan e Milik per la gara di Champions League tra: gli azzurri devono conquistare almeno un punto per essere sicuri del passaggio agli ottavi di finale, ma la qualificazione può arrivare anche con una sconfitta nel caso in cui il Liverpool non esca sconfitto dalla trasferta di Salisburgo. Nella lista non figura Maksimovic alle prese con una distrazione di primo grado al muscolo retto femorale destro. I: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Clamoroso Juventus – Sarri ...

