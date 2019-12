Terremoto nel Mugello | oltre 20 scosse nella notte | la più forte M 4 5

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019)di paura per gli abitanti dele di tutta la Toscana per una serie diche ha fatto tremare la Regione insistentemente. Il sisma piùè stato segnalato alle 4,37 e ha avuto una magnitudo di 4.5. Le altrehanno avuto in generale una magnitudo compresa tra il grado 2.0 e il grado 3.4 e si sono verificate tutte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra creando un tremore continuo che ha preoccupato i cittadini e danneggiato anche alcuni edifici a Scarperia San Piero e Barberino.nelLesono state molto ravvicinate tra loro: la prima è stata registrataserata di domenica, e l’ultima alle 6.29 della mattinata di lunedì. Si tratta dimolto superficiali, con ipocentro tra gli 8 e i 9 km di profondità, motivo per il quale sono state nettamente percepite dalla popolazione che dopo aver avvertito i primi ...

