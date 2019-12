Steam | Valve non sta approvando i giochi che sostengono le proteste di Hong Kong per una

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo scorso annoaveva dichiarato che avrebbe consentito praticamente qualsiasi gioco su, a patto che non fosse illegale. Tuttavia alcuni sviluppatori attivisti, che hanno creato una serie diin favore alledi, non hanno ancora avuto il benestare della società.Due sviluppatori hanno recentemente tentato di lanciare suispirati a ciò che sta succedendo in questo periodo ad. Uno di questi si chiama Liberate, ed i giocatori durante una partita, scendono in strada vestiti con abiti neri, elmetti e maschere antigas e cercano di schivare gas lacrimogeni e proiettili di gomma.Gli sviluppatori hanno inviato il loro gioco ail 18 ottobre: sul sito è scritto che di solito ci vogliono tre o quattro giorni prima che gli sviluppatori vengano informati se un gioco è valido oppure no, ma ad oggi gli stessi sviluppatori non ...

