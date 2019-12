Rigopiano | parla uno dei superstiti | “Non vogliamo soldi | vogliamo solo che la verità

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giampiero Parete è uno degli 11della tragedia di. E’ scampato miracolosamente alla distruzione dell’albergo di Farindola (Pescara) causato da una valanga e miracolosamente si sono salvati anche la moglie e i due figli. Una catastrofe costata la vita a 29 persone. A Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, il cuoco di Pescara ricorda quel 18 gennaio 2017 la slavina, le macerie, l’angoscia, le vittime e il silenzio che ha scandito le ore dell’attesa dei soccorsi, dalla valanga che si è abbattuta il 18 gennaio pomeriggio all’arrivo dei vigili del fuoco avvenuto all’alba del 19 gennaio. La tragedia e il silenzio dell’attesa. Il ricordo “La valanga mi ha sfiorato, ero andato in macchina a prendere una cosa e ho visto e sentito tutto –ha raccontato Parete-. Non so come non sia rimasto coinvolto anche io, la mole ...

infoitinterno : Rigopiano, parla l'avvocato di uno dei carabinieri indagati - mariavenera2 : RT @MediasetTgcom24: Il #Tg4 si rinnova con una nuova formula orientata al 'talk show'. Questa sera si parla di #prescrizione con @maratti… - LineDieg : RT @MediasetTgcom24: Il #Tg4 si rinnova con una nuova formula orientata al 'talk show'. Questa sera si parla di #prescrizione con @maratti… -