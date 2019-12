Milano | incidente tra filobus e camion in viale Bezzi | le immagini dello scontro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’autista delprosegue nonostante il semaforo rosso e impatta contro ildell’Amsa che invece attraversa l’incrocio trae via Marostica con il verde. Leregistrate da una telecamera mostrano quanto successo sabato mattina nell’che ha coinvolto un compattatore e un mezzo pubblico della linea 90/91 a. Nelloè morta una donna, una passeggera sbalzata fuori dale deceduta domenica mattina al Policlinico di. L’azienda di trasporto pubblico milanese ha fatto sapere di aver “già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti”. E il sindaco Beppe Sala ha assicurato che “se ci sono responsabilità ce le prendiamo”. Ancora in corso gli accertamenti sul cellulare dell’autista per comprendere se fosse distratto dallo smartphone. L'articolo ...

