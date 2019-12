Mercato Juventus | scambio col PSG a gennaio | sul piatto Emre Can

juvedipendenza

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– Piove sul bagnato alla Continassa, i bianconeri per la prima volta in stagione sono in difficoltà. La, in piena emergenza a centrocampo dopo gli infortuni di Khedira,Ramsey e Bentancur, deve fare i conti con la granaCan. Il centrocampista tedesco sembra essere finito ai margini del progetto tecnico bianconero, nonostante sia entrato in campo con la Lazio e sia partito titolare contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il tedesco sembrerebbe essere in attesa di cambiare squadra dopo essere stato anche escluso da Sarri dalla lista Champions League.Can via aIn caso di un’offerta importante, lalascerebbe partireCan senza pensarci due volte: avendolo ingaggiato a parametro zero, il suo valore a bilancio è molto vicino allo zero e quindi, una valutazione da 45/50 ...

