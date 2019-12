Foto e rumors sul OnePlus 8 Lite | device di fascia media con prezzo aggressivo?

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Forse non ve l'aspettavate, ma dovete sapere che potrebbe esserci un, variante meno costosa del prossimo flagship killer in presentazione nel 2020. Come riportato da un'esclusiva del portale specializzato '91Mobiles', il dispositivo potrebbe montare uno schermo piatto forato nel centro, con dimensioni del pannello da 6,4 o 6,5 pollici. Sul retro troverebbe posto un modulografico di forma rettangolare con duecamere corredate da alcuni sensori aggiuntivi, tra cui un flash LED con sensore ToF. Manca il jack per le cuffie da 3,5mm ed è presente la porta USB-C, mentre le dimensioni delsaranno pari a 159,2 x 74 x 8,6mm. A questo punto ci chiediamo quale processore potrebbe animare il dispositivo (probabilmente la scelta ricadrà sullo Snapdragon 765 di recente presentazione da parte di Qualcomm, ma è ancora presto per dirlo), e di quale tipo di ...

OptiMagazine : Foto e rumors sul #OnePlus8Lite: device di fascia media con prezzo aggressivo? - MaxStrazze : @rumors_pro @pctransfermarkt @RTproclub @AllProClubs @RTAllProClub @VPG_Italy Gran bel servizio, a molti sarà sicur… - infoitcultura : Rihanna è incinta? Ecco le foto che confermerebbero i rumors -