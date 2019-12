Conte annuncia una verifica di governo a gennaio | Il Paese chiede chiarezza

agi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "Ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo. Ilora è concentrato sull'approvazione della legge di bilancio. Un attimo dopo io mi farò portatore di questa iniziativa". Così il premier Giuseppe, parlando con i giornalisti della necessità di unadi. "rò alle forze politiche di condividere un percorso anche sul piano cronoprogramma e delle priorità che andremo a realizzare. Il, non possiamo proseguire con dichiarazioni o differenti sensibilità, sfumature varie e diversità di accento" aggiunge. ​"Non dubito dell'impegno di tutti di arrivare fino a fine legislatura", afferma il premier.

