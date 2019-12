Certificati anagrafici in 43 edicole della Capitale

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A breve e in via sperimentale partirà un nuovo servizio: ie di stato civile si potranno ottenere direttamente in edicola. Saranno 43 leche nelladove sarà possibile ritirareproprio come avviene agli sportelli municipali. Come funzionerà il servizio? Sarà sufficiente presentare un documento di riconoscimento e codice … L'articoloin 43proviene da www.meteoweek.com.

