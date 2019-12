“Ballando on the road 2019” arriva a Roma il 14 e 15 dicembre

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) MILLY CARLUCCI È PRONTA PER LA TAPPA FINALE DELLA QUINTA EDIZIONE all’Auditorium Parco della Musica (Via Pietro de Coubertin, 30, 00196) Per iscrizioni e regolamento https://ballandoonthe.com/ 20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini sono numeri impressionanti, che mai e poi mai pensavamo di poter superare, eppureon the: in cerca di talenti”, il tour dei record è riuscito ad andare oltre ogni aspettativa. Migliaia i km percorsi in lungo e largo in questa Italia che balla e ama ballare, con un numero di iscrizioni ai casting rispetto allo scorso anno letteralmente raddoppiato in ogni tappa dimostrando ancora una volta il grande successo del talent itinerante di Milly Carlucci. La regina del sabato sera di Rai 1 ha confermato anche quest’anno che sono migliaia le persone pronte a scendere in pista con passione, talento e voglia di stare insieme ...

