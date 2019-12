Recensione Star Wars Jedi Fallen Order | la Forza che ci mancava

optimaitalia

(Di domenica 8 dicembre 2019) Electronic Arts torna a parlare il linguaggio di Guerre Stellari con. Dopo aver trascinato l'epopea galattica creata originariamente da George Lucas sui campi di battaglia della saga sparacchina di Battlefront ad opera dei veterani di DICE, ora il colosso di Redwood City cambia decisamente registro. E lo fa grazie al talento dei ragazzi di Respawn Entertainemnt, che hanno scelto di esplorare uno degli universi sci-fi più complessi e affascinanti di sempre con un'avventura da vivere in solitaria. Senza alcuna pretesa di inficiare la produzione con modalità multiplayer e odiate microtransazioni.si propone allora - su PC, PlayStation 4 e Xbox One - non solo come l'opera videoludica più ambiziosa della software house che ci ha già regalato i due Titanfall e il fenomeno Battle Royale Apex Legends, ma anche come un graditissimo ...

