Nuoto | Simona Quadarella IMPLACABILE! Bis d’oro per la romana | campionessa d’Europa anche

(Di domenica 8 dicembre 2019)è la donna dei Campionati per l’Italia agli Europei 2019 diin vasca corta a Glasgow (Scozia). La fuoriclasse, già medaglia d’oro negli 800 sl, ha concesso il bisnei meno amati 400 sl, precedendo la tedesca Isabel Marie Gose e l’ungherese Ajna Kesely grazie ad un rush finale autoritario. La portacolori del Bel Paese è rimasta in scia per tutta la gara alla sorprendente Gose. Ai 200 metri l’azzurra transitava in 1’59″55, 38 centesimi dietro la teutonica.Kesely reggeva il ritmo delle prime due: un terzetto quasi appaiato, dunque, iniziava le ultime due vasche ai -50 dall’arrivo. Quiaumentava la gambata e, con una progressione di forza, prendeva spazio rispetto alle inseguitrici, imponendosi in 3’59″75. Lalaziale è scesa per la prima volta sotto il muro dei 4 minuti: ...

