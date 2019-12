Corsera | solo una tregua nella più grande crisi dell’era De Laurentiis

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) Se fosse stata una sconfitta, quella riportata dal Napoli a Udine, sarebbe stato certamente più devastante, fatto sta che, come riporta il Corriere della Sera, il pareggio ha in qualche modo mitigato le conseguenze e stemperato l’atmosfera. Ma sul banco degli imputati c’è ancora lui, l’allenatore Carlo Ancelotti Ma il rasoterra di Zielinski, che serve a riequilibrare la rete di Lasagna nel primo tempo, sospende il giudizio. Per la verità più sull’allenatore, che sulla squadra. Il Napoli non sa più vincere, sono nove di fila senza la gioia dei tre punti, sette in campionato e due in Coppa e il suo allenatore non sa che pesci prendere. I giudizi, almeno per il momento sono sospesi. Fino alla partita contro il Genk Ancelotti può stare tranquillo che nessuno prenderà il suo posto in panchina, ma èun’armistizio in attesa i capire cosa succederà. Una specie di ...

