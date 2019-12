Ammazza la ex moglie | poi la mette in un sacco | marocchino all' ergastolo

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Condannato all'dalla Corte d'assise il 51enneche il 4 giugno 2018 uccise lae nascose cadavere in unUccise lae occultò il cadavere in unnero. Con questa accusa, la Corte d'assise ha condannato all'Abelmijid El Biti, 51enne di nazionalità marocchina, artefice della scomparsa di Souad Alloumi, 28 anni, originaria del Marocco. Il corpo di Souad non è mai stato ritrovato. E il marito - "ex", in quanto erano già in fase di separazione - ha sempre negato di aver commesso il truce delitto. Così come ha negato che in quel borsone nero, trascinato a fatica fuori dall'abitazione della donna, in via Milano a Brescia, nel cuore della notte per giunta, contenesse il cadavere della vittima. Ma la versione di El Biti non ha mai convinto gli inquirenti. E lo scorso venerdì 6 dicembre, l'emissione della condanna ...

