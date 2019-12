Spari in base Florida, forse terrorismo

Ha usato una pistola per il suo assalto il militare saudita in addestramento nellaaeronavale di Pensacola, in, che ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 7 prima di essere ammazzato da un agente. Lo riferiscono i media Usa, che lo identificano come un ufficiale dell'aviazione saudita che frequentava la scuola di volo dellaamericana. Gli inquirenti stanno indagando sul movente del gesto e non escludono la pista terroristica.(Di sabato 7 dicembre 2019)