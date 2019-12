Sicurezza | autostrade e viadotti | nuova emergenza sulla A14 a Roseto

ilsole24ore

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il motivo della chiusura dello svincolo diè l’ultima ondata di sequestri disposta a metà novembre dal gip di Avellino per la questione delle barriere non a norma emersa con l’indaginestrage del bus del 2013

