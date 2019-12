Pensioni ultime notizie | Quota 100 | M5S conferma “esperimento riuscito”

termometropolitico

(Di sabato 7 dicembre 2019)100, M5S“esperimento riuscito”: una nota dei deputati del Movimento 5 Stelle rinfocola il dibattito, in verità mai davvero terminato, sulla modalità di pensionamento anticipato introdotta dal primo Governo Conte. Xiaomi Mi 10 ufficiale: prezzo, quando esce in Italia e caratteristiche: la nota dei deputati 5 stelle I deputati pentastellati della Commissione Lavoro di Montecitorio hanno voluto ribadire il proprio sostegno a100, introdotta dall’esecutivo giallo-verde mata da quello giallo-rosso, con una nota rilasciata in questi giorni. Nel testo si legge: “la possibilità di andare in pensione in anticipo grazie a100, ma anche grazie a Opzione Donna e all’Ape Social è stata sostenuto dal Movimento 5 Stelle che si è battuto per la sua introduzione nella ...

infoitinterno : Pensioni 2020: ultime novità, notizie Riforma pensione e pensionati - VirgilioVazzari : Pensioni, ultime notizie: anche l'Inps vuole Quota 41 per tutti - AdiraiIt : Riforma pensioni ultime notizie oggi Quota 100, Quota 92 e Quota 41... -