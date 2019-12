Milano | scontro tra bus e camion rifiuti | 4 feriti

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unotra mezzi di Atm, l’azienda dei trasporti milanese, e Amsa, incaricata della raccolta dei, ha causato il ferimento di quattro persone e il coinvolgimento di altre 12 in via Egisto Bezzi a. Sul mezzo dell’Atm si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxi emergenza e ha inviato alcuni mezzi. Secondo quanto riferito dal 118, una persona, all’arrivo dei soccorritori, era in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto e trasportata all’ospedale Sacco dove è in gravi condizioni. Altri quattro sono stati portati in ospedale e 12 sono in valutazione. Sul posto anche vigili del fuoco e agenti della Polizia locale. Leggi anche: Lecce, operai travolti da unmentre potano gli alberi: ...

