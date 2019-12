Lascia l' auto col motore acceso Rom la rubano col figlio a bordo

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Angelo Scarano Avevato l'colper pochi istanti con un bimbo di 8 anni a. Il blitz dei nomadi. Poi è scattata la caccia all'uomo Una storia che colpisce qualunque genitore. Un bimbo in ostaggio di una banda di rom adi un'rubata. Siamo a Candiana, in Veneto. Un papà va a prendere ilai campi sportivi, arriva con l'a pochi metri dalla struttura e scende dal veicolondo il. Passano pochi secondi, adell'sale un rom che parte e sgomma via a tutta velocità. Adel mezzo però c'è anche l'altro bimbo di otto anni che era statoto indal padre mentre andava a prendere il fratellino. Il padre dopo essersi reso conto del furto dell'si è aggrappato alla portiera dalla macchina, ma non è riuscito a fermarla. A questo punto il rom ha tentato la fuga ma ha urtato la macchina dei suoi ...

MediasetTgcom24 : Padova, lascia l'auto accesa con il figlio dentro: ladri la rubano #candiana - Notiziedi_it : Lascia l’auto accesa col figlio dentro: tre ladri la rubano, caccia all’uomo - razorblack66 : ROM..... Padova, lascia auto accesa con il figlio dentro: ladri la rubano, padre trascinato per alcuni metri… -