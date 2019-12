Fca | Melfi | accordo col MISE per ricerca e innovazione Patuanelli | “Tutelerà i

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un piano di investimento per le attività industriali di FCA dislocate in Italia: è il risultato dell’per sostenere progetti die sviluppo firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle regioni Basilicata e Piemonte, da Invitalia e dalla medesima FCA. In particolare, il Governo italiano garantirà alla multinazionale agevolazioni fiscali per l’acquisto di macchinari e impianti. Il contratto fra le parti mette sul tavolo investimenti per circa 137 milioni di euro: di questi, 99 sono destinati allo stabilimento lucano die 38 a un progetto di(35 milioni per il Piemonte e tre milioni per la Basilicata). Il Ministero cofinanzierà 26,4 milioni, mentre 2 milioni arriveranno dalla Regione Basilicata e 1,5 dalla Regione Piemonte. Come anticipato, l’obiettivo è ampliare la capacità produttiva della fabbrica di, dove attualmente vengono ...

