Coppia trovata morta in AirBnB | probabile patto suicida

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un uomo e una donna sono stati trovati morti in undella Scozia. In base alle prime informazioni trapelate, si sarebbero tolti la vita dopo aver stipulato un doppiosu Internet. Lui aveva 28 anni, lei 24. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i quali però non hanno potuto fare niente per rianimare le giovani vittime. Al momento non si conoscono le ragioni precise di questo gesto estremo. La polizia, giunta sul posto, ha trovato i corpi all’interno della casa per le vacanze a Rickarton vicino a Stonehaven, nell’Aberdeenshire, nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 6 Dicembre 2019 (13:30 ore locale). Gli investigatori stanno trattando le morti come non sospette. In ogni caso, le indagini continuano in modo ufficiale. Gli agenti di Polizia arrivati sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire le esatte dinamiche dei fatti. ...

