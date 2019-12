Barbara D’Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? Lui rivela | “Ci volgiamo molto bene | le ho

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) E’il nuovo compagno diD’Urso? Da qualche mese l’ex concorrente del Grande Fratello e la conduttricefiniti nel mirino del gossip. Gli aperitivi in spiaggia, le gite in barca e le cene con gli amici quest’estate avevano fatto aumentare le voci su una presunta love story. L’ex iena si era anche concesso una battuta hot: “Se resti nuda sotto va“, aveva detto commentando una foto di Carmelita, come la chiamano i suoi fan. Su Instagram la conduttrice napoletana aveva rilanciato un storia pubblicata dache mostrava un titolo sul loro amore smentendo l’esistenza di una relazione: “Ma no…giuro”. A parlare è però di nuovo, spesso ospite nei suoi contenitori, ammettendo di avere un debole per la padrona di casa e arrivando a parlare di convivenza: “Non so dire che tipo di ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - cepeha4 : RT @flawleo: Millie Bobby Brown, Bella Hadid e Barbara D’Urso che fanno credere a tutti di essere tre persone diverse ma sono in realtà tre… -