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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 | 30 SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ...

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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI ...
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    : IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO    SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA  CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST  FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO  ...

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    : SU VIA AURELIA  INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI    PER ALTRO INCIDENTE  RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO    INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA  TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA    CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI  TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...

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