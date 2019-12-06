Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI ...
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07 : 30: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E TOR DI QUINTO . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA E ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20 : 00: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 : 30: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL Traffico SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PISANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 : 00: SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 18 : 30: SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
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