Rizzo carica il Cus Avellino | “Tutto il resto conta poco | daremo il massimo per vincere”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– È il numero 1 biancoverde a parlare prima della prossima gara casalinga che vedrà il Cus impegnato sul campo del Conca dei Marini. Negli ultimi tre impegni gli irpini hanno raccolto solo un punto e si trovano a meno cinque dal primo posto. Non c’è aria di rassegnazione in casa Cus ma tanta voglia di far bene e scrollarsi da dosso le ultime prestazioni e gli ultimi risultati. L’estremo difensore Giuseppe, uno dei senatori del gruppo,il team di Venezia: “Ci aspettiamo una partita dura e combattuta, gli avversari vengono da una vittoria a Solofra e noi da due sconfitte e un pareggio. La fortuna ci ha voltato le spalle in questo periodo e dunque è il momento di dare ilper portare a casa 3 punti importantissimi anche perché vittoria chiama vittoria. Sono sicuro che ognuno di noi darà ilper ...

